洛鞍颱風最快明生成！最新路徑出爐 冷氣團再強襲「這3天最凍」

記者蔣季容／台北報導

今年首個熱帶性低氣壓TD01已於今（14）日凌晨生成。（圖／氣象署）

2026首颱醞釀中！今年首個熱帶性低氣壓TD01已於今（14）日凌晨生成，最快明天發展為1號颱風「洛鞍」，對台灣無直接影響。週日（18日）下波冷空氣南下，最冷時間落在下週三至週五（21至23日），要等到下週末溫度才會回升，不過入夜及清晨仍要留意輻射冷卻帶來的低溫。

天氣風險表示，今年第一個熱帶性低氣壓TD01於今日凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」，預估未來將在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流雲系則將在週末下週一之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。

天氣風險說明，週四至週六（15至17日）台灣附近的天氣大致穩定的，週五、週六東半部降雨機會略為增多，不過應該較為局部，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

​天氣風險提及，週六白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22至24度或以上，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可能到26至28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯。

天氣風險指出，下一波冷空氣將從週日開始逐漸南下，真正冷空氣較強要從下週二開始影響，並且一路持續到下週五，下週三到週五將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。​​​​​

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，天氣風險表示，週日開始迎風面大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下週一至週二東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。

天氣風險提及，下週三至週五隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。下週六日較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。

