洛鞍颱風最快明生成！最新路徑、侵台機率曝光 下波變天時間曝光

生活中心／陳慈鈴報導

下週又有冷氣團報到，記得做好保暖措施。（示意圖／資料照）

今（14）日菲律賓東方海面的低氣壓，已增強為熱帶性低氣壓，氣象專家賈新興預估，未來路徑朝西北方向前進，對臺灣無直接影響，預估於15日有機會發展為今年第一號颱風「洛鞍」（Nokaen，由寮國命名，指燕子）。

洛鞍颱風最新路徑潛勢預報。（圖／氣象署）

中央氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓今日2時的中心位置在北緯8.8度，東經131.7度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

洛鞍颱風侵台機率曝光。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興表示，18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。15日各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。16日午後北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨。17日至18日，北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

至於天氣明顯轉變期則是落在19日，這天開始受到東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地山區、新竹及花東亦轉有零星短暫雨。20日至22日，有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南亦有零星短暫雨。23日，大陸冷氣團減弱，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。

