洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨

【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。

台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興表示，菲律賓東方海面正有熱帶擾動發展，2日至3日即可見低壓逐漸成形，4日至5日具備發展為今年第28號颱風「洛鞍」的條件。最新模式顯示，系統路徑明顯偏西，預估將通過菲律賓南部後進入南海，對台灣無直接影響。

他指出，3日至5日受東北季風影響，3日桃園以北及宜花東有局部短暫雨；4日至5日水氣略減，但大台北東側與宜蘭仍有零星短暫雨，花東山區亦可能有降雨，午後台中以南山區亦有局部短暫雨。6日至7日，大台北東側、宜花及南台東至恆春半島一帶也有零星短暫雨，天氣仍不穩定。

賈新興表示，8日至9日東北季風再度增強，8日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮也有零星雨勢；9日北北基宜花均有短暫降雨的機率。10日花東山區午後轉多雲，11日花東山區及恆春半島午後雲量亦將增多，其餘地區天氣相對穩定。

他進一步指出，短期氣候趨勢顯示，12月中旬至1月上旬，台灣氣溫偏暖的機率高，降雨分布上宜蘭降雨偏多。雖然接連有熱帶擾動活動，但整體大尺度環流並不利強冷空氣南下，冬季前期將呈現「偏暖、降雨集中在迎風面」的特性。

歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布。翻攝賈新興臉書

根據歐洲模式預測，宜蘭地區降雨恐持續超過一週。翻攝賈新興臉書

