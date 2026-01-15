洛鞍颱風生成！超罕見1月颱 對台影響時間曝

洛鞍颱風生成。（示意圖／東森新聞）





今年第一個颱風「洛鞍」今（15日）形成，目前在菲律賓東方，氣象署說明，1月份出現颱風屬於正常天氣現象，天氣專家表示，洛鞍颱風並不會接近台灣，但外圍環流將會對台灣有影響。

氣象署說明，根據1958年至2025年的歷史資料，68年間1月份僅出現過31個颱風，平均約每兩年才會有1個，自有完整紀錄以來，1至3月並沒有颱風侵襲台灣的案例。由於冬季台灣附近受東北季風影響，海溫偏低，即便南方有熱帶系統生成，也不易北上靠近台灣，侵襲機率較低。

氣象專家吳聖宇則指出，洛鞍颱風未來路徑將往東北方向移動，並不會接近台灣。雖然颱風本身對陸地天氣影響有限，但其外圍環流水氣，可能在週末到下週一（17日至19日）期間，北上至巴士海峽及台灣東南方海面，局部區域仍需留意降雨變化。

好天氣將結束 東北季風報到

吳聖宇表示，週日（18日）起台灣附近的東北季風將略為增強，與北方大陸冷高壓南下，以及南方熱帶系統北移、轉向有關，兩者使台灣周邊氣壓梯度增大，風向逐漸轉為偏東北風，風速也會明顯增強。迎風面的北海岸、大台北東側及宜蘭地區，將率先出現局部短暫陣雨。

進入下週一、二（19日至20日），隨著冷高壓持續南伸，東北季風進一步增強，降雨範圍可望擴大至大台北西側、桃園、花東及恆春半島一帶，中南部雲量也將增多，但出現明顯降雨的機率仍偏低。同時，冷空氣南下將使各地氣溫逐步下降，白天高溫降幅較為明顯，夜晚與清晨則維持典型東北季風等級的涼冷感受，民眾外出仍應留意保暖與天氣變化。

