洛鞍颱風路徑曝光！今白天溫暖週末迎風面有雨、下週迎冷空氣轉冷

今（16）天清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，白天感受溫暖舒適。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（16）天水氣略增，中央氣象署指出，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全。

氣象署表示，清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，不過要留意中南部日夜溫差大，請適時調整穿著。至於目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN）預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

廣告 廣告

空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

氣象署提醒，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意；明後天清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。未來天氣方面，週六、週日迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。

下週一東北季風增強，下週二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下週三、下週四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下週五受到強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；下週六至下下週日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

睽違7年再現1月颱！2026首颱「洛鞍」最快明晨生成

14縣市低溫特報最冷5.2度！各地晴到多雲日夜溫差大 南部留意空品

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

環境部公布各地空氣品質概況。 圖：環境部提供