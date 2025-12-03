「洛鞍颱風」最快明生成 賈新興估：往南海方向移動
今天(3日)東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率。氣象專家賈新興指出，菲律賓東方的熱帶擾動有機會於4日至5日發展為今年第28號洛鞍颱風。
賈新興在YouTube頻道說明，週四、週五(4、5日)受東北季風影響，其中週四宜蘭及各地山區有零星短暫雨。週五宜蘭有局部短暫雨，北北基有零星短暫雨，午後花東山區及臺中以南山區亦有零星短暫雨。週六、週日(6、7日)於深夜至隔天清晨花東沿海有零星短暫雨。
賈新興指出，下週一至週二(8日至9日)受東北季風影響，北北基宜有局部短暫雨，桃園及花蓮亦有零星短暫雨。下週三(10日)午後宜花東山區有零星短暫雨。下週四(11日)宜花東及恆春半島有零星短暫雨。下週五(12日)受東北季風影響，桃園以北、宜花東及恆春半島有局部短暫雨。
賈新興表示，觀察3日至4日熱帶系統發展的趨勢，於4日至5日並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。
