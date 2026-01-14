「洛鞍」成颱機率90％ 最快明生成！路徑曝光…挾雨轉濕冷

【緯來新聞網】今（14日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天迅速回溫，中南部高溫可以來到28度，各地日夜溫差大。至於第1號颱風「洛鞍」最快明天就會生成，屆時水氣將增加，間接為下一波冷空氣提供水氣，使得濕冷、降雨更為明顯。

第1號颱風「洛鞍」最快明天就會生成，水氣將帶來濕冷的天氣。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，今天清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。



目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，今天2時的中心位置在北緯8.8度，東經131.7度，以每小時16公里速度，向西北進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄說明，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱的機率已高達90。



模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但也間接為下一波強冷空氣提供額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

