「洛鞍」颱風將生成！ 日本氣象廳預估路徑曝光了

目前太平洋地區有輕度颱風天琴，以及熱帶性低氣壓TD31，後者可能也將升格為颱風。（翻攝中央氣象署）

目前除了輕度颱風天琴外，馬來西亞海面也出現熱帶性低氣壓TD31，日本氣象廳認為有機會成為第28號颱風，名稱預定為「洛鞍」，氣象廳也公布「準颱風」的預測路徑，呼籲大家多加留意。

根據中央氣象署目前資訊，目前太平洋地區有輕度颱風天琴，以及熱帶性低氣壓TD31，後者中心位置於北緯4.0度，東經103.8度，以每小時3公里速度，向西南進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

廣告 廣告

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）日po文，提到日本氣象廳認為其有機會成為第28號颱風，至於名稱是沿用舊名「Senyar」（賽妮亞），或是原先預定的「洛鞍」，就得等升格颱風後才能揭曉。氣象署目前也已公布預測路徑，提醒大家多加留意。

日本氣象廳認為熱帶性低氣壓TD31有機會成為第28號颱風，名稱預定為「洛鞍」。（翻攝日本氣象廳）

而天氣粉專補充分析，「Senyar」即便成為颱風，發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中會逐漸減弱，「而北方不遠處是天琴颱風，未來的互動可以好好觀察！」

更多鏡週刊報導

高市早苗「台灣有事論」改口了？ 矢板明夫曝解讀誤判：未收回任何發言

中國遊客不來了…日本燒肉店喊「快撐不下去」真實業績曝光！千萬人朝聖

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押禁見 陳智菡護航開轟賴清德：乾脆點名查柯文哲