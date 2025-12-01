「洛鞍」颱風最快周四生成 專家揭預估路徑

恐又有颱風生成，氣象專家賈新興今表示，位於菲律賓附近的熱帶擾動，最快周四（4日）可能生成第28號颱風「洛鞍」，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動為主；這周受東北季風及局部水氣影響，北部與東部降雨頻繁，周末天氣較穩定，下周一（8日）起東北季風再南下，北北基及宜花地區將再轉濕涼。

賈新興今（1）日於YouTube表示，觀察位於菲律賓附近海域的熱帶擾動，未來兩、三天條件將更有利於發展，加上海溫偏高，熱帶系統可能在本周中至周末間逐步增強，不排除周四、五（4、5日）生成為今年第28號颱風「洛鞍」，但以目前模式分析，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。。

廣告 廣告

賈新興指出，本周受東北季風及局部水氣影響，明起北海岸、基隆、大台北東側及花東地區會有零星短暫雨；周三至周五（3至5日）東北季風增強，桃園以北及宜花地區降雨機率提高，周三（3日）局部雨勢較明顯，周四、五（4、5日）大台北東側及宜花仍有零星短暫雨。

至於周末（6、7日）天氣，賈新興說，整體較穩定，但午後大台北東側及宜花可能出現零星短暫雨，其餘地區多為多雲到晴；下周一、二（8、9日）受東北季風影響，北北基及宜花再度轉濕涼並偶有短暫雨；下周三（10日）起季風影響減弱，山區午後雲量增多，整體天氣逐步回穩。

更多中時新聞網報導

日職》道奇出局 傳軟銀砸3年3億娶徐若熙

男籃》中華抗日 痛輸26分 和平慘案 神戶重演

NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍