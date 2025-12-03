「洛鞍」颱風最快明生成 模擬路徑、對台影響曝

今天（3日）受東北季風影響，北部及東半部水氣較多，氣溫也明顯下降，今晚至明（4日）晨最冷，苗栗以北低溫下探12度，影響至周五（5日）；氣象專家賈新興表示，下周一、下周五分別還有2波東北季風接力南下，迎風面地區濕冷。此外，目前位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，最快明天生成「洛鞍」颱風，路徑往菲律賓南方移動，對台灣沒有影響。

賈新興今天上午在YouTube頻道說明近日天氣，今天至周五受東北季風影響，迎風面地區濕涼，今桃園以北、宜蘭水氣較多；明水氣稍微減少，不過宜蘭及各地山區仍有零星短暫降雨機率。

溫度方面，賈新興表示，今天起逐漸降溫，今晚到明天清晨最冷，台北測站低溫約降至15度，苗栗以北局部地區有機會下探12度，提醒民眾留意氣溫變化。

賈新興指出，下周一、二（8、9日）受東北季風影響，大台北及宜蘭有局部短暫雨，桃園及花蓮也有零星短暫雨；下周五（12日）又有另一波東北季風南下，迎風面地區有雨。

此外，賈新興表示，目前在菲律賓東方海面上的熱帶擾動93W，原預估今天增強為熱帶性低氣壓，現在看起來發展時間延後一些，今、明天將生成熱帶低壓，並於明、後天增強為洛鞍颱風，模擬路徑往菲律賓南方移動、進入南海，對台灣天氣沒有影響。

