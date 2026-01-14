「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」

輻射冷卻影響，今天各地早晚仍偏冷。（本刊資料照）

氣象署指出，今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

颱風預估今生成 路徑曝光

氣象署指出，熱帶性低氣壓TD01號，中心氣壓1004百帕，15日2時的中心位置在北緯9.6度，東經129.9度，即在馬尼拉東南東方1120公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1670公里之海面上），以每小時7轉12公里速度，向北北西轉西北進行。

颱風預估今生成。（取自氣象署官網）

氣象專家吳德榮說，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。

今各地早晚偏冷 中南部高溫恐飆28度

氣象署今天清晨針對7縣市發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。另外，氣象署指出，今日清晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

氣象署也提到，今日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

氣象署說，白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，不過各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼；天氣方面，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣部份，澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。

