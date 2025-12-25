洛馬後勤保障缺失 美軍F-35戰機2024年妥善率僅5成
[Newtalk新聞] 根據美國五角大廈督察長辦公室（OIG）12月最新審計報告指出，由於洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司在維修保障方面存在缺失，被譽為地表最強戰機的美軍 F-35 匿蹤戰機在2024年的妥善率表現令人堪憂。
報告數據顯示，美軍F-35機隊在2024年的平均可用率僅約50%，這意味著該機隊大約有一半的時間無法執行任務，遠低於美國國防部設定的最低標準，缺口高達17%。這項發現引發了軍方與國會對這款耗資巨大的五代戰機項目可靠性的深度疑慮。
報告指出妥善率低迷的核心原因，表示是五角大廈在監管F-35計畫主要承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司時有缺失，尤其是在維護與持續性義務的執行上，聯合計畫辦公室並未在後勤合約中納入明確且可量化的戰備指標。這種制度上的缺失，導致當戰機表現不佳或無法出勤時，政府缺乏法律基準對洛馬公司施加財務懲罰。儘管戰機準備度嚴重未達標，五角大廈在2024年依然向洛馬公司支付了高達17億美元的相關費用，卻未能因後勤服務瑕疵進行任何經濟處罰。
除了合約管理的疏失，報告也點出目前F-35戰機面臨嚴重的零組件短缺問題，許多待修組件在倉庫積壓，導致維修週期過長，進而拖累整體妥善率。此外，由於洛馬公司在物料檢查與政府財產申報等執行面未落實規定，也讓後勤補給體系的效率大打折扣。
專家對此表示，作為美軍最先進的現役戰機，F-35的妥善率甚至低於許多服役數十年的老舊機型如F-16或F-15，這對於一個預計整體生命週期成本超過2兆美元的軍購案來說，無疑是巨大的政策警訊。
