洛馬擴產「薩德」攔截彈 力拚年產400枚

記者潘紀加／綜合報導

美國洛克希德馬丁公司29日宣布，已與美國國防部（戰爭部）簽署重大協議，將於7年內將「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱「薩德」）攔截彈（interceptor）年產量提高4倍，藉此維繫美軍飛彈防禦能量。

新建或升級逾20設施 7年內達標

根據協議，洛馬承諾7年內將「薩德」攔截彈年產量從96枚增至400枚。為達成目標，3年內將斥資數十億美元，於阿肯色州、阿拉巴馬州、佛州、麻州和德州等地，新建或升級逾20個設施，並引進現代化製造技術和工具機、改進產線設備流程。

洛馬還說，預定在阿肯色州卡姆登（Camden）新建的「彈藥加速中心」（Munitions Acceleration Center）29日動工，未來可望加速生產「薩德」、「愛國者3型」（PAC-3）防空飛彈。

另增產愛3 強化美飛彈防禦能量

洛馬和五角大廈本月初已簽署另一項協議，目標是在2030年底前增產「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE），將年產量由600枚增至2000枚。這2項協議顯示美國國防部對於提升飛彈防禦系統庫存的迫切性，以及對洛馬製造能力的依賴。

匿名五角大廈官員指出，「薩德」攔截彈增產計畫，是為因應潛在對手日益加劇的彈道飛彈與極音速飛彈威脅，藉由提升國防工業產能，同時滿足國內外作戰單位戰備需求。

洛馬承諾擴大「薩德」攔截彈產能，目標是年產量提高4倍。（取自洛馬網站）

洛馬將在阿肯色州新建「彈藥加速中心」，用於生產「薩德」與「愛3」彈藥。圖為想像圖。（取自洛馬網站）

五角大廈為滿足國內外作戰單位戰備需求，積極提升飛彈防禦系統庫存。圖為部署美國中央司令部的「薩德」系統。（取自DVIDS網站）