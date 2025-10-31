洛馬斥資打造大型武裝無人船 2026年實測

記者賴韋廷／綜合報導

美國洛克希德馬丁公司近日宣布，將向美國海上自主系統業者Saildrone注資5000萬美元（約新臺幣15.1億元），將洛馬的武器及作戰系統，整合至大型無人水面載具（USV）上，打造具高度作戰效能的新一代無人船，預計2026年進行海上實彈射擊展示。

軍聞網站「Naval News」報導，2家公司將以Saildrone研發的大型USV「測量員」（Surveyor）為基礎，整合洛馬「聯合空地飛彈」（JAGM）四聯裝發射器，打造能夠遂行艦隊防禦、水下監測、偵察與攻擊等多功能任務導向的新型無人船，並規劃2026年進行實彈射擊試驗。

廣告 廣告

Saildrone創辦人暨執行長詹金斯表示，新型載具將於2026年第一季在美國Austal USA造船廠開始建造，該公司目前也正在研發更大型無人水面載具，以支援更大酬載，同時計畫整合洛馬Mk70「貨櫃化發射系統」、拖曳陣列聲納等裝備。

Saildrone的無人載具技術，已在海洋學與氣象學等民用領域歷經多年驗證。近年因國際局勢改變，美國海軍開始與Saildrone合作，藉由無人載具優勢，強化海上覺知能量。詹金斯表示，洛馬具備完整且成熟的國防技術，透過與該集團的技術整合，有助深化Saildrone在國防領域的參與。

洛馬與Saildrone將以「測量員」大型USV為基礎，整合武裝。 （取自Saildrone網站）

USV整合新型JAGM四聯裝發射器，有助強化無人系統的水上打擊能力。（截自洛馬影片）