洛馬獲台灣軍售合約 五角大廈稱滿足空軍急迫需求

台北市 / 莊品達 陳建達 台北報導

面對中國解放軍殲-20匿蹤戰機威脅，台灣空防戰力，也將獲得關鍵補強。根據路透社報導，洛克希德·馬丁已獲得總價上限3.285億美元約百億台幣，將為台灣空軍生產，55具先進的IRST「紅外線搜索追蹤」莢艙。五角大廈也在聲明中強調，為了滿足台灣的「緊急作戰需求」。

伴隨轟鳴引擎聲F16戰機，滑行升空翱翔天際而上頭掛載莢艙可是戰力關鍵，細心安裝在F-16進氣口邊，鐵灰色外觀之下可有玄機，這裝置就是名為軍團的紅外線搜索追蹤系統IRST，而我軍也有望獲得。

根據路透報導美國國防巨擘洛克希德馬丁，獲得一份對台軍售合約，金額高達3.285億美元，要為我軍生產55具先進的，而這份合約就包含55具IRST莢艙處理器及相關設備，五角大廈在聲明中罕見強調，此採購是為了滿足台灣的「緊急作戰需求」。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「我們F16就是洛克希德馬丁，它的旗下的生產線，生產的，F35也是它的，對於中國來說，洛克希德馬丁，是他的眼中釘。」中共殲20成為解放軍攻台主力，新一代匿蹤塗料吸收多頻段雷達波，讓我軍無法有效偵蒐，而IRST就一改過去戰機，利用雷達偵蒐RCS判斷敵機距離，以紅外線熱感應偵測敵機發動排出，紅外線熱源被動搜索敵機，因此也被視為反匿蹤殺手鐧，新型IRST還能夠與其他同樣掛載莢艙的戰機協同工作，創造出共同的戰場圖像發現更多攻擊機會。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「一般IRST就是紅外線熱顯像，都只能看到目標，這個，Legion Pod它最強的地方，就是它可以做3D結算，就可以計算目標的相對，就是它大概這些，方位，位置，高度。」根據路透指出美方已撥付近50億新台幣，給予洛克希德馬丁作為啟動資金，F16加裝這套新系統最快2031年6月全數完成，讓我方對敵偵蒐能力再升級。

