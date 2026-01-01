洛馬獲對臺軍售合約 供55套IRST軍團莢艙

記者廖子杰／綜合報導

美國國防部（戰爭部）去年12月31日表示，洛克希德馬丁集團獲得1份涉及對臺軍售合約，將有望滿足我國空軍的「緊急作戰需求」。

綜合外媒報導，五角大廈聲明指出，這項合約總額上看3.285億美元（約新臺幣103.1億元），其中1.573億美元（約新臺幣49.37億元）的對外軍售資金已在簽約時撥付；項目內容包含採購且交付55套「紅外線搜索追蹤系統軍團強化感測莢艙」（Infrared Search and Track Legion Enhanced Sensor Pods）、處理器以及莢艙容器等相關裝備，以「滿足臺灣空軍緊急作戰需求」。

聲明並補充，合約相關工作將在佛羅里達州奧蘭多履行，預計2031年6月完成。

值得注意的是，美國於去年12月中旬宣布售我國總額111億540萬美元的「M109A7自走砲」等共8案，不僅是川普政府第二任期內宣布的第二批對臺軍售，也是歷來規模之最，再次彰顯美方依據《臺灣關係法》和「六項保證」，堅定履行對臺安全承諾，協助臺灣增強自我防衛能力與嚇阻戰力。

洛馬將提供強化版IRST系統等先進裝備，滿足我軍作戰需求。圖為在進氣道下方掛載裝有IRST「軍團莢艙」的美軍F-16戰機。（取自洛馬網站）