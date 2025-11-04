洛馬稱盡可能加速交付F-16V

台灣向美採購66架F-16V（blk70）戰機，原訂民國115年全數飛返台灣，但全案時程將延後。據路透報導，美國國防承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）4日表示，公司正致力加速向台灣交付新型F-16V。

洛馬公司在電子郵件聲明中表示，公司致力於透過F-16機隊，為台灣提供「關鍵任務能力」，以支援台灣防空系統。除了2023年12月完成的台灣F-16 Viper升級計畫外，還包含66架新型F-16V。聲明說：「我們持續與美國政府密切合作，將盡可能加速交付時程，同時確保產品安全合規。」

廣告 廣告

今年3月底，我國向美採購的首架F-16V在南卡羅來納州格林維爾市（Greenville）生產線廠區出廠，但迄今尚無後續戰機出廠與交付的消息。國防部2日表示，美方受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，美方已採2班制、20小時全力趕工。

國防部長顧立雄3日在立院報告，目前有50架戰機在線上生產，今年底預訂完成10架，並進行飛行測試；66架戰機能否在明年底完成不敢說，但至少明年會有戰機交運，一定看得到。

F-16 Block 70/72是洛馬F-16系列戰機的最新產品，採購國家包括土耳其、斯洛伐克、保加利亞、台灣、巴林、摩洛哥及約旦，其中台灣為最大客戶，而台灣採購戰機的正式名稱為F-16C/D Block 70（F-16V標準）。今年4月，美國國務院也批准向菲律賓出售20架Block 70/72戰機。

據今年8月美媒報導，截至2025年初，洛馬F-16 Block 70/72戰機的積壓訂單達117架，而格林維爾的生產線每月最多生產4架。2024年交機數量為16架，2025年預計交付量將增至23到26架。去年，巴林、斯洛伐克空軍相繼開始接收新機。