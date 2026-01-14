洛馬首度飛測NGSRI防空飛彈 邁出接班「刺針」第一步

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防大廠洛克希德．馬丁13日宣布，其開發的新型「次世代短程攔截飛彈」，日前已在美國境內完成首次實彈飛行測試，作為歷久不衰的「刺針」防空飛彈接班人，該彈飛測的成功，象徵應對未來戰場威脅的下一代人攜式武器，可望獲得更大的性能提升，進一步強化低域防空作戰的整體效能。

洛馬13日新聞稿指出，預劃將接替現有FIM-92「刺針」(Stinger)防空飛彈的「次世代短程攔截飛彈」(Next-Generation Short-Range Interceptor, NGSRI)，日前在美國陸軍位於新墨西哥州的白沙飛彈測試場(White Sand Missile Range)完成首次飛行測試，順利驗證該飛彈實際性能及其子系統的運作成熟度。後續還將執行一系列測試，作為該武器修正再精進的基礎。

洛馬宣稱，該武器具備開放式系統架構及模組化優勢，能有效攔截無人機、旋翼機和定翼機等多種空中威脅，整體性能勝過現役的刺針飛彈近倍；在人工智慧(AI)、機器學習(ML)等先進技術協助下，全案僅花2年餘就從設計概念付諸實體，打造下一代野戰防空的創新方案。

NGSRI為美國陸軍現正開發中的新一代野戰防空飛彈計畫，根據美國審計署(GAO)去(2025)年6月報告指出，該計畫屬於美軍「機動短程防空」系統專案之一，其相關儎台包含整合史崔克甲車的「斯陶特中士」砲塔(Sgt. Stout)，以及50千瓦級雷射導能武器(DE M-SHORAD)等。

此外，該飛彈分別由洛馬負責整體性能設計，RTX(原雷神)開發武器子系統，並與諾斯洛普．格魯曼共同設計飛彈推進段，以「高裝填藥柱技術」(HLG)打造動能更強、射程更遠的固態火箭發動機，但由於尚在研發階段，目前未有具體性能數據可供參考。

