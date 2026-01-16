洛馬「次世代短程攔截彈」首射 有望取代「刺針」

記者丘學陞／綜合報導

美國洛克希德馬丁集團13日宣布，「次世代短程攔截彈」（NGSRI）近期在新墨西哥州白沙飛彈靶場完成首次射擊測試，邁出研發進程關鍵一步，未來有望取代「刺針」防空飛彈。

洛馬表示，2023年接獲美陸軍NGSRI研發合約，在26個月內便從概念發展到實體原型，並完成射擊測試，足以展現洛馬在防空系統領域的研發與製造實力。NGSRI也在試射中證明其射程、殺傷力與抗干擾能力，均達「刺針」等傳統系統的2倍之多，可有效對抗定翼與旋翼機、無人機等目標，滿足計畫的需求指標。

洛馬先前公布的影片顯示，NGSRI將設計全新的人攜式瞄準系統供射手操作，並結合新型感測器與敵我識別系統（IFF）等，有助提高接戰距離與目標識別效能，發揚地面部隊防空戰力。

軍聞網站「The War Zone」報導，NGSRI要求新飛彈彈筒尺寸需與現役「刺針」相同，並具備更高射程、精確度，且能透過開放式架構整合至現有載臺，預留軟硬體升級彈性。

另一家國防巨擘RTX集團也已完成其NGSRI的多項子系統測試，可望展開射擊測試，以此與洛馬競爭美陸軍標案。

NGSRI將沿用現役「刺針」飛彈彈筒尺寸，同時具備更遠射程與先進性能，應對未來戰場威脅。圖為美軍操作「刺針」飛彈。（取自DVIDS網站）

洛馬首度試射NGSRI，為競爭美陸軍新一代短程防空飛彈邁進。（取自洛馬網站）