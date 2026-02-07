洛馬「狙擊手」莢艙飛測 實現即時資料共享

記者賴韋廷／綜合報導

洛克希德馬丁集團日前完成AAQ-33「狙擊手」網路化標定莢艙（Sniper NTP）的多機飛行測試，成功驗證與地面指揮中心的即時資料共享能力，確認Sniper NTP在提升指管效率、縮短擊殺鏈（kill chain）的效果，未來有望與F-35戰機共享覺知能量。

軍聞網站「The Aviationist」3日報導，洛馬以2架F-16戰機掛載Sniper NTP執行測試，並在2架戰機和地面指揮中心之間實現即時資料共享，建立共同戰術圖像（CTP），有效提升協同能力。洛馬強調，Sniper NTP大幅強化戰機聯戰效能，可提升從偵測、識別到交戰之間的反應速度，將擊殺鏈運作時間從數分鐘壓縮至數秒鐘。

廣告 廣告

Sniper NTP是以現役「狙擊手」先進目標標定莢艙（Sniper ATP）為基礎，整合可接收多種資料鏈與感測器數據的「混合基地臺」通訊陣列，具「隨插即用」功能，第4代戰機無須升級航電系統即可掛載。

此外，Sniper NTP也兼容F-35使用的「多功能先進資料鏈」（MADL），因此F-35可透過MADL與4代機共享情資，4代機則可充當通訊中繼節點，透過「機動自主網路」（MANET）系統向其他飛機或地面單位轉傳資料，增進協調效率。

報導指出，美軍與各國盟邦戰機目前已配備近1700組Sniper ATP，新版莢艙可望沿用既有操作經驗，讓第4代戰機與第5代戰機、地面指揮中心、無人機、艦艇與衛星共享數據，大幅提升部隊的作戰效率。

洛馬日前完成Sniper NTP的多機飛行測試，成功驗證與地面指揮中心的即時資料共享能力。（取自洛馬集團網站）

Sniper NTP可讓第4代戰機無須升級航電系統即可掛載。（取自洛馬集團網站）