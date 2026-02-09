洞察「國際創新趨勢」 將全球標竿轉化為企業成長動能 透過商務考察，驅動台灣產業升級與永續競爭力

圖：德國EMO工具機展考察團照片（世界三大工具機展之一）。(圖/麥斯特國際旅行社提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在全球競爭加速的時代，掌握「國際創新趨勢」已非企業的選修課，而是生存與成長的必修課題。透過探尋國際標竿市場與領先企業，親身觀摩最新技術、商業模式與產業生態，企業能快速對照自身現況，找出流程效率、產品研發、數位轉型或組織管理上的盲點。從「看見差距」到「帶回解方」，將全球創新趨勢轉化為可落地的策略與行動，協助企業縮短學習曲線、加速決策，最終把國際經驗內化為自身的競爭優勢與持續成長動能。

從德國漢諾威工業展所呈現的智慧製造與工業升級解決方案，到日本最前端的循環經濟實踐與精實管理模式，這些考察行程緊扣全球產業變革脈動。透過參訪隱形冠軍企業、與國際企業管理層面對面交流，以及深入觀摩國際專業展會，參與企業不僅能第一手理解「國際創新趨勢」如何被實際應用，更能轉化為內部共識與行動力，逐步形塑屬於自身的升級與轉型路徑。

圖：考察參訪照片。(圖/麥斯特國際旅行社提供)

如何將遠端的趨勢洞察，轉化為本地企業可真正落地的策略與動能？成立於2012年的麥斯特國際旅行社（Master Mice Travel Agency），以「專業考察領航者」的角色，長期為台灣企業、公協會、政府部門與教育單位，搭建連結國際產業前線的實地學習平台。十多年來，團隊專注於規劃兼具深度與知識價值的商務考察行程，帶領學員親身走進歐洲與日本的重要產業展會與標竿現場。

麥斯特的服務精準鎖定渴望透過「國際創新趨勢」驅動成長的客群：

政府與標案單位：執行產業升級專案與政策研究考察。

企業與二代接班人：協助企業主與管理團隊透過海外標竿學習，制定轉型策略。

產業公協會：為會員規劃年度深度考察，強化協會價值與凝聚力。

學校與EMBA：安排移地教學與國際教育旅行，實現創意、活力與全球接軌的教育目標。

個人商務服務：協助您妥善安排出差、考察與重要行程中的各項細節，節省寶貴時間，提升效率。

麥斯特國際旅行社自創立之初，便明確定義其品牌使命：成為「提升產業競爭力的領航者」。這並非空洞的口號，而是體現在每一個精心規劃的考察環節中。在當今科技飛躍、永續轉型與商業模式不斷重構的「國際創新趨勢」洪流中，企業閉門造車的風險極高。麥斯特的核心產品——歐洲與日本的深度考察參訪團，正是為企業打開全球視野、對接前沿趨勢的關鍵橋樑。

超越傳統旅遊：以專業、創新與同理心，打造獨特競爭優勢

有別於一般旅行社，麥斯特將自身定位為「M.I.C.E. 領航家」。其優勢在於深度的產業知識積累與高度客製化能力。團隊擁有承辦近萬人次出國考察的豐富經驗，能精準對接不同產業的需求，無論是政府部門的國際交流；企業的智慧轉型、經營管理，或是教育單位的產學接軌，都能規劃出契合目標的行程。

麥斯特的產品差異化，根植於其品牌承諾的三個核心：專業、創新與同理心。

專業：體現在隨團顧問指導、精準的標竿企業參訪，以及深入技術與管理層面的交流安排，確保考察團的學習深度。

創新：積極研發特殊主題行程，例如結合「觀展、工廠參訪、文化體驗」的複合式考察，創造永續的學習旅行價值。

同理心：落實企業社會責任（CSR），透過為技職體系「金手獎」冠軍生安排海外研習等行動，為產業人才培育盡心力，完整體現品牌內涵。

圖：日本 FOODXE 食品考察團照片（世界三大食品展之一）。(圖/麥斯特國際旅行社提供)

成為台灣產業與世界對話的永續夥伴

麥斯特國際旅行社深信，「向世界學習，是企業創新的起點」。在瞬息萬變的全球市場中，親身浸潤於創新發源地所帶來的衝擊與啟發，是無可替代的學習歷程。麥斯特不僅是行程的安排者，更是台灣產業接軌「國際創新趨勢」的戰略夥伴，持續透過專業、可信賴的服務，陪伴企業在國際舞台上發現機會、提升競爭力，共創永續發展的未來。

