洞悉全球變局 2026世界年鑑新書上市

（中央社台北16日電）2025年全球局勢急遽變動，川普重返白宮後推動「美國優先」政策，引發關稅戰與貿易洗牌，歐洲再武裝，全球軍費創新高。同時，AI爆發推動產業重組，帶來經濟新變局。中央社新書「2026世界年鑑」以翔實資料與前瞻分析，記錄這一年全球的轉折關鍵，協助讀者掌握世界脈動。

中央通訊社發行「世界年鑑」已37年，每年動員全球特派記者、資深編輯，系統性彙編過去一年重要時事、文獻和統計資料，內容兼具深度與廣度，是查閱世界局勢的重要工具書，深受讀者信賴。

「2026世界年鑑」由全球特派員撰寫專文，解析年度國際情勢，議題包括川普推動關稅戰與產業保護主義，多國加速「美國以外」自貿談判；中美兩強在稀土、科技與晶片角力，導致全球供應鏈重組；俄烏戰事持續拉鋸，美國防衛盟友的決心鬆動，促使全球防衛預算創新高；加薩停火協議生效，為後續和平進程鋪路；多國政壇變動，日本誕生首位女首相等內容，深入剖析趨勢與脈絡。

國內部分則收錄花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情、台灣爆發首例非洲豬瘟、輝達海外總部落腳士林北投、川普宣布對等關稅稅率衝擊台股創史上最大跌點、男童「剴剴」疑遭凌虐致死案促成刑法修法，及「財政收支劃分法」修訂引發的爭議，在本書皆以清晰扼要的方式呈現，提供讀者查找年度資訊。

「2026世界年鑑」全書分為重大新聞、國內、兩岸與國際四大篇，從年度全球重大新聞專題分析、「影像2025」精采年度照片選輯、中央社評選的國內、國際、中國大陸年度10大新聞，到2025年大事紀、世界之最、全球近200個國家重大政經變遷、國內外重大災難與事故等，系統性彙編，方便查閱。

「2026世界年鑑」不僅是全面性的工具書，且裝幀精美，適合收藏，定價新台幣600元，即日起享新書優惠，含運費共560元。

響應數位閱讀趨勢，「2026世界年鑑」也在各大電子書城上架，包含中華電信（HamiBooK）、博客來、MOMO、讀冊（TAAZE）、Pubu飽讀、Kobo、UDN琅琅書店、凌網HyRead、Apple Books、Google Play圖書與華藝數位（灰熊iREAD）、金石堂等。

此外，訂閱中央社優質國際新聞月刊「全球中央」一年12期，加一本「2026世界年鑑」，即日起享最優惠價格1350元，優惠至2026年4月30日截止，可至中央社電子書城訂購，或洽中央社02-25051180分機817。（編輯：陳姿伶）1141216