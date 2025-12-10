洞洞鞋惹禍！北捷手扶梯驚悚事故 年長乘客跌成一團「1人送醫治療」

北捷亞東醫院站，一群年長乘客在手扶梯跌倒，畫面驚悚。翻攝Threads/dailyhsing



搭乘手扶梯一定要記得抓緊扶手！北捷板南線亞東醫院站今天（12／10）再度發生手扶梯意外，畫面十分驚悚。亞東醫院站一名女性旅客，疑似因為洞洞鞋卡住後，重心不穩跌倒，導致後方7人也跌成一團，且多為年長旅客。所幸有乘客見狀趕緊按下緊急停機按鈕，最後僅1名旅客腿部受傷送醫，其餘乘客無大礙自行離去。

對於這起意外，北捷公司表示今天上午10時許，亞東醫院站一名女性旅客，於月台往大廳方向電扶梯，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客亦跟著重心不穩傾倒。現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長立刻到現場處理，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，將旅客送往亞東醫院。

現場目擊者表示，最初跌倒的女乘客疑似穿著洞洞鞋，在搭乘手扶梯時，鞋子不慎捲入導致重心不穩跌倒，也有網友把現場照片貼在網路上，網友紛紛留言表示：「希望長者們沒什麼大礙。」「是因為有人的洞洞鞋捲進去」「希望大家呼籲長輩們一定要緊握扶手。」

北捷呼籲，搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全；如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，本公司將立即派員前往處理。

