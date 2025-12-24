津貼三級跳！ 川普祭9萬NT補助 籲非法移民年底前「自願離美」

數百名美國示威者在俄亥俄州一處溜冰場集會，高舉標語牌並呼喊口號，要求將美國移民執法單位ICE驅離他們的家園。這場始於兩天前的示威活動，是對川普政府打擊非法移民行動的抗議。美國最高法院近日裁定川普無法部署國民警衛隊到芝加哥保護ICE探員。同時，川普政府推出新政策，提供自願在年底前離境的非法滯留者3000美元補助和回程機票，並預告明年將對移民實施更嚴厲的打擊行動。

美國總統川普宣布3000美元補助鼓勵非法移民在年底前自願離美 （圖／達志影像路透社）

示威者們在俄亥俄州的集會中表示，他們準備好對抗政府政策，並為那些因膚色和種族歧視而處於危險中的人們挺身而出。這些移民群體正面臨著迫在眉睫的危險，而示威活動已持續數日未停。

廣告 廣告

CNN主播Phill Mattingly報導，美國最高法院在一份未署名的命令中表示，政府未能指明允許軍方在伊利諾州執法的授權來源，因此裁定川普無法部署國民警衛隊到芝加哥。這項裁決被視為對川普移民政策的重大打擊。

為了持續推動非法移民離境，國土安全部宣布了新的激勵措施。CNN主播Rosemary Church報導，任何自願在年底前離境的非法滯留者將獲得3000美元（相當於台幣9萬多）的補助，這比先前的津貼金額大幅增加，政府甚至還加碼提供回程機票。同時，川普政府預告明年將對移民展開更嚴厲的打擊行動，美國邊境巡邏隊訓練學院已迎來大量新兵報到，為即將到來的行動做準備。

在美國墨西哥邊境，已出現大量車輛往來。許多墨西哥裔居民帶著大包小包的禮物和藥品，準備跨境返鄉度過假期，計劃幾週後再返美。也有一些人選擇退休，永久離開美國，回到墨西哥享受退休生活。這些現象反映了當前美國移民政策變化對墨西哥裔社區的影響。

更多 TVBS 報導

美ICE大掃蕩改抄紐奧良！ 川普暫停第三世界國家移民

美國不需要國王！全美700萬人「無王示威」 川普:全是瘋子

美國反ICE示威再升溫！ 芝加哥持槍婦女駕車衝撞遭開槍

促非法移民主動離境！川普政府送9.4萬補助和機票

