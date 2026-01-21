洩公務員個資／石明謹分析陳佩琪恐涉《刑訴法》 四叉貓：還好柯文哲沒選上總統

陳佩琪洩露廉政署承辦人員的個資，事後還自爆搜索票是趁柯出門時溜進書房偷看電腦的。（本刊資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨日再發文控訴司法，然而卻被抓包竟洩露廉政署承辦人員個資，事後她稱自己不小心，並「該被羈押幾個月都尊重」。對此，前警察石明謹直言「這件事很可能不但洩露他人個資，還違反刑事訴訟法」，網紅四叉貓預言若陳被抓，「一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。」

陳佩琪昨（20日）發文再度控訴司法迫害，不僅稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，該篇貼文還附上完全沒有遮擋、打馬賽克的搜索票照片，上面不僅有檢察官、法官核章，以及廉政署承辦人員的筆跡、手機號碼，該行徑恐已觸犯個資法，廉政署內部也不滿，基層人員質疑若有不理性的民眾騷擾或攻擊同仁，陳佩琪能承擔後果嗎？

對此，石明謹隨後發文直言「仔細看了一下，陳佩琪的問題比想像中的嚴重！」解釋這張並非是搜索票，而是「刑事聲請搜索票書」，意即該張不是要給柯文哲，而是廉政署向檢察官及法官申請搜索票的聲請書，所以才會有承辦人的姓名跟電話，還有署長決行、檢察官、法官核印。

「這張東西在搜索時並不會出示給當事人，這是申請搜索票時的內部文書，只有律師在起訴後的證據清單中才看得到，為的是證明當初申請搜索票，有經過合法程序層層把關。」石明謹指出，律師在閱卷時可抄錄、複印、拍照，因此猜測該張很可能是律師拍給柯文哲的，但該行徑也觸法。

石明謹表示，依照《刑事訴訟法》第33條第5項，「持有第一項及第二項卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。」法理上就是除了為當事人辯護所需之外，不得用於其他用途，例如發臉書就有可能不是正當使用。「這件事很可能不但洩露他人個資，還違反《刑事訴訟法》。」

四叉貓今（21日）上午質疑陳佩琪洩露廉政署承辦人員個資，發文8小時後才移除洩露個資的照片並表示會承擔法律責任，「笑死！整個台灣就柯文哲全家最不尊重司法，我在這邊預言啦！將來檢調真要抓佩琪的話，佩琪一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。」

對於陳佩琪今日再度發文，自爆搜索票是趁柯出門時溜進書房偷看電腦的，還表示「我要聲明我不是去偷看他的women檔夾喔」。四叉貓則砲轟，陳佩琪偷看柯文哲電腦，並將不能公開的資料貼在臉書，「妳老公讓妳看，不代表可以讓妳公開貼出來耶！天啊～還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公開國家機密把台灣給害慘。」

