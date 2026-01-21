洩公務員個資／臉書貼搜索票未遮承辦人員個資 陳佩琪：該被羈押幾個月都尊重

陳佩琪數度於臉書發文提及柯文哲的案子與身體健康狀況。（本刊資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案遭偵辦，其妻陳佩琪數度發文提及此事，孰料昨日不僅稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，還被發現她將搜索票上廉政署承辦人員的個資通通公開。被抓包後她將照片上的個資塗掉，並留言表示「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

陳佩琪昨（20日）於臉書撰文，先是透露因為柯文哲不在家，所以她又來發臉書，並接著直言「京華城是21世紀的冤案與奇案…」更提及京華城容積率的通過是「獨立」在北市府外的都委會委員討論後通過，全程公開透明，若檢察官不滿意結果，「就直接羈押都委會委員去問就好了，現在反倒通過的人沒事，而是羈押我先生1年不放？」

陳佩琪除了抒發「法律見解」，抨擊民進黨司法迫害，「民進黨極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多凶殘，而我們有多悽慘嗎？那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看…」，更強調「往後我會用我的餘生一直寫，寫到天涯海角的每一個角落，寫到我進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停…」。

陳佩琪並未撤掉該張爭議照片，只是塗掉承辦人員的個資。（翻攝自臉書@陳佩琪）

陳佩琪在該篇貼文還附上完全沒有遮擋、打馬賽克的搜索票照片，上面不僅有檢察官、法官核章，以及廉政署承辦人員的筆跡、手機號碼，該行徑恐已觸犯個資法，讓不少網友砲轟「竟然洩漏承辦人員的個資，支持司法單位提告」「個資沒碼裸奔」「你是法盲嗎？你把人家的個資貼在上面？」「已經違反個資保護法」「奇文共賞，再背一條…」。

對此，陳佩琪並未刪除照片，而是將照片中承辦人員的個資塗掉，並留言表示「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了， 至於市話轉分機應是公務機， 手機無法確定是否公務機， 我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上， 有人則不會， 我不小心把承辦人員名字露出來 ，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重。」

陳佩琪在下方留言，稱會承擔洩露個資的責任。（翻攝自臉書@陳佩琪）

對於廉政署承辦人員各資外洩，據《自由時報》報導，廉政署內部發現後議論紛紛並有所埋怨；基層人員抨擊，承辦人員依法辦案卻遭公開點名，形同被推上火線公審，安全及壓力都由個人承擔，譴責陳佩琪不該把情緒宣洩不該建立在點名公務員之上，倘若有不理性民眾騷擾或攻擊同仁，她能承擔後果嗎？

