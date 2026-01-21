洩公務員個資／陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦的搜索票 強調沒看women檔案夾

陳佩琪今日發文坦言，搜索票是趁柯出門時溜進書房偷看電腦的，還表示「我要聲明我不是去偷看他的women檔夾喔」。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨日再替丈夫打抱不平之餘，竟涉嫌曝光廉政署承辦人員的全名與手機號碼，不僅引發犯法疑慮也遭到網友砲轟。對此，陳佩琪今日發文坦言，搜索票是趁柯出門時溜進書房偷看電腦的，還表示「我要聲明我不是去偷看他的women檔夾喔」。

陳佩琪昨（20日）於臉書發文再談京華城案，並稱其為「21世紀的冤案與奇案」，還貼出搜索票照片，然而卻被外界抓包上面有廉政署承辦人全名與手機號碼均未打馬賽克，引發外界砲轟。柯文哲前幕僚吳靜怡質疑，該份資料只會存在卷宗裡，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？

對此，陳佩琪今（21日）再度發文，「那張搜索票是怎麼來的？啊！不就說過很多次了，發臉書要趁老公出門時，他出門了，就躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦，我要聲明我不是去偷看他的women檔夾喔！」還表示過去沒檢查丈夫電腦的習慣，「最近是看他的檔案太多了，一人看不完，他也跟我說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨便我看了…」

陳佩琪接著還扯，「我哪來的『通天本領』取得這份資料？我的通天本領不及『地檢』『馬檢』和『鏡檢』啦！君不見我先生手寫給秘書長的信， 法官說不准，但竟會自動飄去鏡檢那裏被刊登出來…」，最後也不忘強調「先生說他寫過好幾次給民眾黨要辭黨主席的信，但都被法官駁回不准寄，其中有一封不知為何就跑去鏡週刊那裡了…」

有網友直接在陳佩琪貼文中曝光該截圖，直言「幫你複習一下手尾錢的出處」。（翻攝自臉書@陳佩琪）

至於陳佩琪還提及，2024年8月30日晚間被台北地檢署問到22時許，隔日週刊就刊出「陳佩琪說她拿媽媽的腳尾錢去存給小孩…」等內容，她質疑「這輩子從沒跟人講過什麼『腳尾錢』的， 週刊怎會如此刊登呢？」不過下方很快就有網友貼出民眾黨立法院黨團主任陳智菡過往的臉書貼文，並寫下「幫你複習一下手尾錢的出處」。

陳佩琪今日再度發文。（翻攝自臉書@陳佩琪）

