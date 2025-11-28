洩台積電機密涉國安法！檢調大動作搜索 羅唯仁驚爆「早在10月就出境」

記者楊佩琪、林盈君／台北報導

台積電前資深副總羅唯仁，疑竊取2奈米先進製程資料、「帶槍投靠」美商英特爾，本月25日，台積電對羅唯仁提起法律訴訟。26日，高檢署搜索羅唯仁在台北、新竹的住居所，查扣電腦、隨身碟等證物，並聲請假押其股票、不動產獲准。不過根據中央社報導，羅唯仁於10月間就已出境飛往美國，之後不排除傳喚羅唯仁到案說明，屆時若無正當理由未出席，可能進行拘提或發布通緝。

台積電前資深副總羅唯仁，疑竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」美商英特爾。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

高檢署表示，羅唯仁涉嫌違反國家安全法案，於本月18日獲知後，立即於同日剪報分他字案偵辦。經初步釐清案情，於26日下午，指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣的住居所進行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物。另檢察官依刑事訴訟法向智慧法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產等，並經法院核准。

廣告 廣告

台積電前資深副總羅唯仁，疑竊取2奈米先進製程資料，「帶槍投靠」美商英特爾。（圖／翻攝自工研院臉書）

根據台積電聲明，羅唯仁自2004年7月起任職副總經理，2014年2月起升為資深副總經理，2025年7月27日正式退休。期間，2024年3月間，身為企業策略發展部資深副總的羅唯仁，本無需再監督或管理研發部門事務，但仍要求研發部門召開會議，並提供資料以了解正在研發中及未來規劃之先進製程技術。

因羅唯仁在職期間，簽有保密條款及離職後競業條款，因此法務長曾進行離職面談，當時羅唯仁僅表示會到學術機構任職，結果卻是前往英特爾公司擔任執行副總。因有高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電機密資訊給英特爾，因此決定採取法律行動。智慧財產及商業法院表示，台積電對羅唯仁提起聲請定暫時狀態處分案，已於受理後即進行分案作業。

更多三立新聞網報導

「通姦除罪化推手」涉詐貸+侵佔和解金！檢調搜索約談、聲押禁見

基隆民宅凌晨大火！火勢延燒波及隔壁公寓 90歲嬤逃出、難過倒地大哭

個別樓層餘火還在燒！香港宏福苑大火已釀55死 出動超過1000名消防

宜蘭驚悚車禍！老翁遭砂石車追撞捲車底 一路拖行血跡斑斑、傷重不治

