洩司法人員個資陳佩琪放話「願被抓」 四叉貓：一定躺地上哀號把妝弄花

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲陳佩琪昨（20）天發文控訴司法，她稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」。被網友發現她竟直接洩漏承辦人員的個資，陳佩琪之後將照片刪掉，稱自己不小心，還說「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重」。網紅四叉貓預言，將來檢調真要抓的話，她一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。

網紅四叉貓貼出陳佩琪臉書捷圖預言，將來檢調真要抓的話，她一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

陳佩琪20日在臉書PO文稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」，提到京華城容積率的通過，是『獨立』在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且LIVE 線上同步直播，誠如先生說的，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了，「現在反倒通過的人沒事，而是羈押我先生一年不放？」

廣告 廣告

沒想到，陳佩琪在貼文中附上搜索票照片，完全沒有遮擋、打馬賽克，上面檢察官、法官核章，還有廉政署承辦人員的筆跡、手機號碼通通曝光，恐已觸犯個資法，網友紛紛留言「竟然洩漏承辦人員的個資，支持司法單位提告」、「個資沒碼裸奔」。

陳佩琪後來在留言區表示，「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，我不小心把承辦人員名字露出來 」，直言「該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。

四叉貓今（21）天對此表示，陳佩琪昨天發文討拍，不知道是真（？）不小心還是故意，順便公布搜索票以及廉政署承辦人的全名和手機號碼，發文過了八小時之後才移除洩漏個資的照片。

四叉貓也指出，陳佩琪在底下留言寫說她尊重司法願意負洩漏的責任，笑死！整個台灣就柯文哲全家最不尊重司法，「我在這邊預言啦！將來檢調真要抓佩琪的話，佩琪一定躺在地上哀號把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看」。

陳佩琪20日在臉書PO文稱「京華城是21世紀的冤案與奇案」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

林智群律師：唱衰台積電的人，趕快去放空台積電啦！不然都是嘴炮！

陳佩琪洩承辦人員個資 吳靜怡：哪來通天本領取得？

陳佩琪貼搜索票「洩承辦人員個資」！被抓包嗆：該被羈押幾個月我都尊重

2台灣人生死不明！阿蘇火山墜機「日本機師40年經驗」 專家揭致命關鍵

