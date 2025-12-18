洩密助殯葬業者搶生意 新北10消防員涉貪被起訴

新北地檢署。呂志明攝



新北市政府消防局10名消防員，涉嫌將值班期間從救護派遣系統及救護平板獲知的民眾緊急救護或死亡案件訊息，洩漏給萬叡、仁祥、鉅陽3家殯葬業者，並按件計酬收取賄胳達127萬9000元。新北地檢署調查後認為10名消防員及3家業者共計14人，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，依法提起公訴。

涉案的消防員分別隸屬於新北市消防局勤務指揮中心、第二大隊及其下轄的泰山、五工、新莊、更寮、頭前等分隊。犯案期間自2021年8月至2024年1月。

部分消防員透過加入業者成立的LINE群組如「叮叮噹」、「寶寶姐」、「熊寶貝」、「跑跑追」及「瘋狂一家族」等，或使用TELEGRAM通訊軟體及GOOGLE表單等方式，將值班期間獲知的緊急救護或死亡案件地點等機密訊息洩漏給業者，讓他們得以優先到場承攬殯葬業務。

涉案消防員依案件數量收取報酬，每案從2000元起至最高1萬5000元。10名消防員中，最少者洩漏2件機密並收取1萬元報酬，另有多人平均每月洩漏2件以上，收賄金額達12萬至15萬元不等。其中，勤務指揮中心蔡姓消防員收賄金額最高，與鉅陽公司合作洩密後共獲利69萬5000元。

新北地檢署獲報後由檢察官徐世淵指揮廉政署組成專案小組，發動2波搜索約談，檢察官調查後認為10名消防人員及4名業者，涉犯《刑法》洩密罪及《貪污治罪條例》行收賄罪，依法起訴。

檢察官審酌10名消防員在偵查過程中均坦承犯行，並已自動繳回犯罪所得財物，建請法院從輕量刑。其中5人因洩密所得財物低於5萬元，亦請法院從輕量刑。

