洩密對岸 前少校李文生判15年確定

前少校李文生涉共諜案，最高法院18日依幫助敵人間諜從事活動罪將李文生判刑15年確定。（本報資料照片）

前陸軍少校李海鵬遭大陸吸收，找當時任軍職的2個兒子李輿聖、李楚庠及前少校李文生，簽寫「願支持兩岸和平統一」等字句的便條，宣示效忠對岸，還幫忙共諜活動，蒐集我國軍事機密後交給大陸人士，最高法院18日依幫助敵人間諜從事活動罪將李文生判刑15年、李輿聖依交付職務上所持有或知悉的軍事機密罪判刑2年1月定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

李海鵬在高院更一審被判12年、次子李楚庠被判10年6月，但最高法院認為，判決有法律適用違誤，昨將此部分撤銷，第二次發回高院更審。

判決指出，李海鵬79年從陸軍少校退役後，從事仲介兩岸官員參訪交流規畫，97年起他向時任花蓮空軍防空砲兵少校後勤官李文生表示，正在幫大陸收集軍中資料，李文生貪圖金錢答應並簽寫「願支持兩岸和平統一」字句便條給他轉交以示效忠。

李文生並把職務上所掌管接觸屬密、機密等級文件，以紙本或數位相機翻拍儲存於記憶卡或隨身碟後，交付李海鵬轉交解放軍對台工作人員，並收取1萬美元報酬，另接受招待出國旅遊。

李海鵬也要求在馬祖防衛指揮部任職的長子李輿聖交付機密文件，李輿聖擅自從營區抽取某次演訓會議留存的機密文書，並以快捷郵件寄給李海鵬，次子李楚庠也協助父親從事共諜活動。