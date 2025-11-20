洩密疑雲觸動台美晶片博弈

在全球地緣政治衝突加劇和半導體產業競爭白熱化的雙重背景下，台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾事件，已不僅是單純的人才流動或商業機密案件，更演變成一場牽動台積電競爭力、英特爾復興大計，乃至台美半導體戰略合作關係的羅生門。

整起事件與同一時間美國總統川普對台灣晶片產業的表態和半導體關稅政策的推遲互相映照，揭示半導體產業在國際政治經濟中的核心地位和微妙的平衡。

羅唯仁在台積電任職長達21年，被譽為推動台積電先進製程的重要舵手，並領導團隊累積上千項專利。他對於任何競爭者來說都是極寶貴的資產，無論他是否涉及機密外洩，都已是英特爾意圖在晶圓代工領域奮力追趕的強烈訊號。

廣告 廣告

因而此次羅唯仁遠赴英特爾擔任研發副總，反映未來台積電或其他半導體企業需深化多點式、矩陣式的知識傳承與決策系統，避免關鍵知識過度集中於少數高層，甚至對於有雙重國籍或外籍的關鍵主管，應有更為嚴謹的人事管理與風險評估機制。

與羅唯仁事件對台積電的內部震撼形成對比，川普的言論則代表來自外部的、國家層級的壓力與挑戰。其中川普強硬指責前任總統導致美國失去晶片產業，並揚言通過高達250%的關稅來強制製造業回流，既是其美國優先、貿易保護主義的展現，也是對台灣作為全球晶片製造中心的直接挑戰。

不過儘管美方主張「美國製造」，川普19日卻表示，晶片產業從美國手中被拿走，他不責怪台灣；也務實地承認無法單靠失業勞工來運營高技術門檻的晶片工廠，因此必須引進成千上萬的員工來教會美國勞工。這不僅承認半導體製造的複雜性，也揭示美國在人才和技術熟練度上的巨大缺口，證明晶片回流並非一蹴可幾的單純資本投資問題。

除此之外，美國官員私下透露，推遲實施半導體關稅的決定，主要受到美中貿易衝突升級風險（避免干擾關鍵稀土進口）和國內通膨壓力的雙重制約。這表明即使是極端的貿易保護主義政策，在面對全球供應鏈的複雜性和國內經濟穩定時，也必須做出策略性的妥協。

整體來說，羅唯仁轉職事件和川普的晶片政策，共同構築一個高風險、高競爭的半導體新時代。台積電與我方政府的態度，既是對自身內控能力的信心展現，也可能是地緣政治壓力下不得不採取的戰略模糊策略。而川普的關稅延遲，則反映美國在追求產業回流時，必須在戰略目標與經濟現實之間尋求微妙的平衡。

顯然這場台積電與英特爾的人才攻防戰，以及台灣與美國在晶片製造上的權力拉鋸，將持續成為全球半導體產業的焦點。（作者為台經院產經資料庫總監）