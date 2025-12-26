洩密給詐團律師男友 桃園女檢吳亞芝遭判罰俸10月

女檢涉嫌將書類洩密給涉詐律師男友遭懲戒。（示意圖，資料畫面）

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，因涉嫌將未公開的司法書類傳給涉入詐團案、任職律師的男友，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，今（26日）懲戒法院判處罰俸10個月，可上訴。

本案起因於律師鄭鴻威涉嫌結合多名律師，向詐騙集團洩漏資訊，檢調偵辦後共起訴16名律師，其中一名朱姓律師為吳女的男友，調查指出，吳女多次利用公務檢索系統查詢書類，將尚未公開的不起訴書、起訴書等資料，透過通訊軟體轉傳給朱男，並討論相關內容。

吳女因此遭監察院彈劾，法務部也將她移送懲戒法院，吳女主張相關群組與對話僅為聊生活、律師執業瑣事，未意識男友涉案，請求從輕處分，懲戒法院今審理，裁定罰俸10個月，可上訴。

