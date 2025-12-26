洩密詐團律師男友 女檢罰俸10月

桃園地檢署檢察官吳亞芝，多次擅自進入法務部書類檢索系統，協助男友取得書類內容及資料7次，懲戒法院職務法庭判決罰俸10月。（本報資料照片）

律師鄭鴻威加入詐欺集團，安排律師組「軍師團」替車手辯護洩密給詐團，其中涉案的律師朱一品，因在桃園地檢署擔任檢察官的女友吳亞芝，多次擅自進入法務部書類檢索系統，協助他取得書類內容及資料7次，懲戒法院職務法庭審理後，考量吳女思慮不周且只擔任候補檢察官2年多，26日判決吳亞芝罰俸10月，她月薪10餘萬元、約罰100萬餘元。可上訴。

檢調偵辦律師鄭鴻威組團勾結詐團洩密、洗錢案，共起訴16名律師及前橋頭地院法官石育恩，創下最多律師洩密詐團的個案紀錄，石、鄭已被司法院、律懲會決議停職，其餘涉案律師朱一品等人也將被移送懲戒。

判決指出，吳亞芝非出於公務需要，違反「法務部查詢資料注意事項」規定，且未遵守《個人資料保護法》對個資利用限制規定，將查詢法務部內部單一窗口的書類檢查系統取得的檢察官書類，及將偵辦案件曾製作的表格、起訴書及當事人書狀，拍攝部分節錄內容後傳送給她男友朱一品共7次，且均未遮隱當事人姓名、部分包含地址的個人資料，涉有違失。

職務法庭審理後認為，吳亞芝確有移送的違失行為，違反《檢察官倫理規範》及《法官法》的違失，情節重大，她對行為分際，思慮不周，嚴重影響檢察官公正執法的形象與信譽，情節重大，有懲戒必要。至於監察院指她知悉朱男涉及詐欺犯罪且違反偵查不公開規定，卻未依法偵查，也未勸阻而有違失部分，依全案事證還不足以認定有此部分違失。

合議庭考量吳發生違失時，只擔任候補檢察官2年多，參酌她109年至112年度職務評定均考評為良好等執行職務表現，對檢察官職務尚有努力學習精進的意願，難認她已達法務部、監察院所指不適任檢察官的程度，昨日判決罰款現職月俸給總額10個月。可上訴。