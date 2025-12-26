洩小英行程 扯鈴教練求刑15年

曾涉共諜案的扯鈴教練魯紀賢，又被追出洩漏前總統蔡英文出訪行程等資料，求刑15年。（本報資料照片）

曾涉共諜案一審判刑10年6月，目前上訴高院二審的扯鈴教練魯紀賢，台北地檢署又查出，魯涉吸收空軍中士陳旻琪、前中士林楚崡、華航簽派員葛倉豪等人，洩漏前總統蔡英文出訪行程等資料，陳、葛各獲21.5萬、4.5萬，26日依違反《國安法》、收賄等罪起訴魯紀賢等4人，並對魯、林、陳、葛各求刑15年、8年、7年、4年。

檢調指出，魯紀賢為扯鈴教練出身，民國109年赴大陸洽尋扯鈴商演活動時，遭中共情工人員吸收，接收資金至少570萬餘元。魯之後吸收林楚崡多名士官兵加入共諜組織，蒐集機密。今年6月，北院一審判魯紀賢有期徒刑10年、中士林楚崡判刑2年，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷判刑3年10月，全案正由高院審理中。

起訴指出，魯紀賢吸收林楚崡後，再透過林吸收在空軍第七通信航管資訊中隊擔任中士的陳旻琪，自111年11月起，由陳旻琪以駐地公務電腦登入內部網站，將「空軍松山基地指揮部112年精神戰力專案教育具體作法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行作法」、「空軍戰術管制聯隊112年風險管理與危機處理執行作法（草案）」 、「地面失事公報」等資料列印交給魯、林，再轉交陸方。陸方將賄款透過魯紀賢等人，以現金交付或匯到陳名下帳戶，陳共獲21萬5000元報酬。

魯另吸收中華航空公司聯合管制處簽派部航機簽派員葛倉豪，112年3、4月指示葛事先提供時任總統蔡英文「2023年民主夥伴共榮之旅」（112年3月29日至4月7日間訪問瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行的國是訪問）出訪行程資料。

葛利用公務電腦登入中華航空內網，翻拍「2023年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」等資料，透過通訊軟體傳送給魯，魯將再檔案上傳給陸方。葛獲4萬5000元報酬。