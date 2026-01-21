洩廉政署承辦人手機 陳佩琪：被羈押也尊重

▲陳佩琪又闖禍，在社群貼出廉政署承辦人手機，經過8小時才修改，事後稱該被抓去北檢問、該被羈押幾個月都尊重。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前才稱要多帶妻子陳佩琪出門，免得在家寫臉書「製造麻煩」，未料才是隔數日果真就出包，陳佩琪在臉書發文批評京華城弊案是世紀冤案，並貼出過去搜索票的照片，上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機。事後陳佩琪稱，醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，自己不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」。

陳佩琪昨日再度發文，強調京華城是21世紀的冤案與奇案，並貼出過去搜索票的照片，上頭竟有廉政署承辦人的姓名與手機。事後陳佩琪稱自己把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了， 至於市話轉分機應是公務機， 手機無法確定是否公務機。

陳佩琪解釋，醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會，自己不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。

對此網紅四叉貓表示，陳佩琪不知道是真不小心還是故意，公布搜索票以及廉政署承辦人的全名和手機號碼，發文過了8小時之後才移除洩漏個資的照片，底下留言稱尊重司法願意負洩漏的責任，，「笑死！整個台灣就柯文哲全家最不尊重司法」，並預言如果檢調真要抓陳佩琪的話，她一定躺在地上哀號，把妝弄花哭喊司法迫害演給小草們看。

