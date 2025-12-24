洩性平案被害人個資 教育部前次長葉丙成遭北市裁罰5萬元

前教育部次長葉丙成涉嫌洩漏性平案當事人個資，被台北市社會局開罰。資料照，廖瑞祥攝



教育部前次長葉丙成涉嫌在社群中洩漏性平案被害人個資，已於今年8月請辭，儘管教育部性平會調查認定未違反相關規定，但台北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定，開罰葉丙成5萬元。

台北市社會局昨（12/23）表示，陳情人今年9月向衛福部長信箱陳情，10月函轉北市府調查，經調查並檢視雙方說明陳述意見後，認定葉丙成違反規定，處5萬元罰鍰，裁處書已經寄出。

不過，據《中央社》報導，葉丙成表示沒有收到任何通知，感謝外界關心。

一名女學生控訴大學宿舍舍監性騷擾，葉丙成4月在社群媒體發文評論，文中截圖露出被害人個資，女學生提出申訴，教育部將葉丙成移交性平會，最終認定葉丙成並非《性別平等教育法》規範的性別事件案調查成員或相關主管、無職務關聯，且未違反性平規定；但北市社會局調查後，認為葉違反《性侵害犯罪防治法》，裁罰5萬元。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

