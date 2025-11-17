洩憤？男騎車「炸彈般撞車行」再砸店 2顧客險挨撞

台南一名35歲王姓男子在酒後騎車衝進機車行，並持工具猛砸店內設施。（圖／TVBS）

台南安平一名男子，16號晚上接近九點，鎖定一家機車行，不顧還有兩名顧客在場，騎著機車把自己當成炸彈一樣，撞進店內，下車後，還持一旁工具狠砸店，顧客差一點點就遭受波及，而業者初估損失至少30萬元。

台南一名35歲王姓男子在酒後騎車衝進機車行，並持工具猛砸店內設施。（圖／TVBS）

事件發生在16日晚間近9點，當時一對情侶正坐在機車行外等待老闆開門。突然間，一名機車騎士加速衝進店內，嚇得這對情侶連忙跳開躲避。機車行老闆描述，這名男子從外面直接衝進店內，撞壞店內物品，甚至連店內的狗也被撞到，顧客看到情況後立即跑到一旁，差點被撞到。

騎士撞入店內後，隨即撿起店內工具開始猛砸店面，造成門窗出現多處凹痕。（圖／TVBS）

從店內監視器畫面可見，這名騎士如同炸彈般撞入店內，自己也因衝擊力道摔倒在地。但他並未就此罷休，隨即撿起店內工具開始猛砸店面，造成門窗出現多處凹痕，玻璃碎成蜘蛛網狀，店內一片狼藉。機車行老闆表示，初步估計損失約30多萬元，包括變形的門和門框、被敲壞的軌道以及碎裂的玻璃。此外，店內的寵物犬因躲在裡面而腳部受傷，已於事發當天被帶去急診治療。

店內的寵物犬因躲在裡面而腳部受傷，已於事發當天被帶去急診治療。（圖／TVBS）

警方調查發現，這名35歲的王姓男子當晚帶著朋友前往機車行，不顧店外有其他顧客在場，直接騎車衝撞店面。據機車行老闆轉述，當事人當時酒氣很重，臉部發紅，疑似先喝酒壯膽後才前來犯案。犯案後，他與同行友人牽起摩托車逆向騎離現場。

王姓男子在逃逸約兩小時後，於當晚11點多自行到警局投案。目前警方正調查他是否涉及酒駕，並已依恐嚇及毀損罪將其函送法辦。除了刑事責任外，王姓男子還需面對後續的民事賠償問題。至於他為何不顧自身安危，將自己當成炸彈衝撞機車行，是否與店家有深仇大恨，仍有待進一步調查釐清。

