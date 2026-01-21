洩漏廉政署人員個資惹議！陳佩琪未道歉賣慘：該被抓去北檢問、羈押幾個月我都尊重

柯文哲妻子陳佩琪臉書貼出搜索票，廉政署人員個資全外洩掀起議論。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文批評京華城案，貼出一張2024年的搜索票照片，廉政署承辦人員的簽名和手機號碼全都露，引來議論，廉政署對此表達不滿，陳佩琪在刪除該張照片後，再度使出哀兵戰術。

陳佩琪20日發文提及2024年8月30日遭檢廉到家中搜索，批檢察官和法官不柯文哲當人看，把柯當「賤人賤狗」，稱搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，還PO出有檢察官、法官核章以及廉政署承辦人員簽名與手機號碼的搜索票照片。

陳佩琪事後刪除照片，卻又在留言處表示：「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上， 有人則不會。」

陳佩琪強調，「我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

此話一出再度掀起爭議，「可以有點新招？一直賣慘不好吧，快叫橘子回來還阿伯清白」、「誠懇的跟當事人道歉很難嗎？好好的尊重別人很難嗎？」、「感覺又想讓阿伯進去 好不容易出來了別再鬧了」、「妳將人名PO出，就是引導人肉搜網暴，非常惡意也很噁心！」

