洩漏民眾檢舉內容後覺得不妥 北市消防員自首獲緩起訴

在北市某飯店工作的員工，離職後檢舉飯店消防不合格，吳姓消防員在收到派案後，竟將檢舉內容告知該飯店，幾天後吳員覺得自己的做法不對，主動前往廉政署自首，台北地檢署調查後認為吳員涉犯《刑法》公務員洩密罪，考量他自首且坦承犯行，給予緩起訴，條件是支付公庫3萬元。

吳員原在台北市政府消防局第一救災救護大隊萬華中隊擔任隊員，去年5月間，接到派案，內容是1名飯店的離職員工，檢舉飯店消防安全不合格，當天吳員就打電話連絡該飯店的經理，告知對方有離職員工檢舉，消防局準備派員前往進行安檢。

事後，吳員越想越不對勁，認為打電話告知飯店遭人檢舉的行為不妥，因此主動前往廉政署自首，並坦承所有犯行，廉政署調查後將全案函送北檢偵辦。

檢察官調查後認為吳員涉犯《刑法》132條公務員洩漏國防以外秘密罪，不過考量他不僅自首，到案還坦承所有犯行，因此給予緩起訴，條件是支付公庫3萬元。

