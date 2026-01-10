洩漏第三航廈工程標案！桃機前工程處長被起訴 「這原因」不算圖利

桃機公司前工程處長涉嫌洩漏標案資訊，遭桃檢起訴。資料照，呂志明攝



桃園國際機場股份有限公司（桃機公司）工程處前處長林文楨，涉嫌將預算金額62億元的「桃園機場第三航站新建工程」採購案的標案內容洩漏給廠商，桃園地檢署偵查終結，依《刑法》公務員洩漏國防以外應秘密文書罪起訴。

起訴書指出，63歲林文楨2013年11月至桃機公司擔任工程處副處長，隔年升任處長，對於各項新建工程採購有執行及監督的權力。

桃機公司2019年2月辦理「台灣桃園國際機場第三航站區公共設施（一）新建工程」採購案，預算62億元，採最有利標，5月8日公告流標後，桃機公司於5月17日再次辦理公開招標，仍採最有利標。

起訴書提到，林文楨在6月6日本案開標前，向不知情的黃姓工程師取得招標文件以及含有單價的預算書檔案，再與負責協助廠商備標的顏姓男子見面，並交付文件及檔案。

顏男取得檔案文件後，製作標單項目分析表，協助不知情的廠商辦理共同投標，兩公司由於投標金額及總價更符合桃機公司標案評選項目中占20％評分分數的「價格完整性及合理性」，以高於合格分數的得分在評選會議中被評定為最有利標，以共同得標而決標，林文楨被桃園市調處以洩漏國防以外機密及圖利罪移送。

檢方認為，林文楨洩漏標案內容，涉犯《刑法》洩漏國防以外應秘密文書罪；圖利罪部分，因本案採最有利標，須經開標、評選、議價及決標等程序，變數不少，難認林男洩密行為與廠商得標有因果關係，因此不另行起訴。

