洩蔡英文專機行程給中共！扯鈴教練收買華航職員、軍人 北檢再起訴4人

扯鈴教練魯紀賢因在台發展共諜組織，蒐集情資回傳中共一審遭重判10年6月，如今再度被起訴。資料照。呂志明攝



扯鈴教練魯紀賢被中共國台辦吸收在台發展共諜組織，一審重判10年6月。檢方另案查出，他吸收空軍第一聯隊退役士兵林楚崡（原名林明慧）後，又涉嫌行賄華航航機簽派員葛倉豪，索取前總統蔡英文赴美國訪問等行程資料，另吸收空軍第七通信行管資訊中隊中士陳旻琪，索取空軍內部資訊，全數回傳給中共情工人員。台北地檢署今（12/26）日依收賄、洩密等罪嫌另案起訴。

檢調查出，魯紀賢自2022年4月間起，利用打線上遊戲等方式物色有軍職身分的網友，若發現他們有財務不佳的狀況，就透過招待飲宴、給予每人5000元至數萬元金錢報酬等各種方式，吸收軍人作為下線，他再利用他們的軍中人脈，吸收同事、好友入火坑，進而發展共諜組織，刺探蒐集軍中情報再回傳中共情治單位。一審重判魯紀賢10年半徒刑，林楚崡6年2月。

廣告 廣告

空軍第一聯隊退役女士官林明慧日前已遭判刑6年2月，如今又因洩密被起訴。資料照。呂志明攝

檢方另案查出，魯紀賢涉嫌利用中共資金，陸續吸收林楚崡、葛倉豪，再透過林楚崡吸收陳旻琪等人。2023年3、4月間，魯紀賢指示葛倉豪提供蔡英文「2023年民主夥伴共榮之旅」出訪瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行國是訪問的行程資料。葛倉豪遂以公務電腦登入華航內網，再用魯紀賢事先提供的手機翻拍專機起降時間及機場資訊，回傳給魯紀賢。

另外檢方也發現，2022年11月間，魯紀賢、林楚崡指示陳旻琪協助提供軍中資料，陳旻琪遂以公務電腦登入內部網站，將「空軍松山基地指揮部112年『精神戰力專案教育』具體作法」、「空軍戰術管制聯隊」風險管理與危機管理等相關執行作法、「地面失事公報」等資料交給魯紀賢。

調查指出，魯紀賢取得相關公務機密後，透過外觀為「計算機」實際為共諜資訊軟體的APP，把資料回傳給名為「王浩」、「孫建」的中共情資人員。對方則透過地下匯兌方式把錢交給魯紀賢，魯再分給葛倉豪現金4萬5千元，另用現金或匯款給付陳旻琪共21萬5千元。

郭書瑤胞弟郭伯廷也捲入魯紀賢共諜案，一審遭判3年10月。本報資料照、呂志明攝

魯紀賢、林楚崡、陳旻琪應訊時坦承收賄部分犯行，魯紀賢與葛倉豪則坦承洩密。北檢今日依《貪污治罪條例》收賄罪、《國家安全法》對大陸地區洩露公務秘密罪嫌起訴魯紀賢等4人。

北檢考量，共諜行為嚴重侵害國家安全與社會信任，林楚崡、陳旻琪事發時身為退役、現役軍人，卻敗壞官銜且嚴重影響民心士氣，葛倉豪背棄自身專業、罔顧飛安及元首安全，對魯紀賢求處15年以上、林楚崡8年以上、陳旻琪7年以上、葛倉豪4年以上徒刑。

更多太報報導

扯鈴教練魯紀賢淪共諜內幕曝光！ 郭書瑤胞弟只認「借帳戶」被打臉判3年10月

弟捲「扯鈴教練共諜案」遭判3年10月 郭書瑤回應曝光

扯鈴教練返台當共諜！ 魯紀賢一審重判10年6月、郭書瑤弟弟3年10月