洪一中脫口爭取布坎南 台鋼球團向富邦悍將致歉

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在春訓開訓時談及戰力補強時，點名前富邦悍將隊洋投布坎南（David Buchanan），雄鷹領隊劉東洋苦笑表示，仍要尊重聯盟規定及悍將球團。不過悍將球團隨後發表聲明表示「震驚與不解」。

台鋼球團也在會後發布聲明，這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意，後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。

中華職棒台鋼雄鷹隊春訓開訓，總教練洪一中（前） 致詞並談及新戰力補強。（中央社）

雄鷹上午在嶄新訓練基地展開新球季春訓，洪一中感謝台鋼集團會長謝裕民花費心思、經費打造，讓選手感到幸福，另提及今年補進新戰力，一一點名投手黃子鵬、王維中、賴智垣與捕手劉時豪，還補了一句「還有布坎南」，希望朝總冠軍邁進。

一旁的劉東洋聽到後露出苦笑，直呼「一切來得太突然」，也對媒體解釋，球隊內部溝通有落差，布坎南是討論人選之一，在名單中處於高順位又是洪一中熟悉人選才被提及，球隊尚未接觸。

布坎南去年效力悍將直到10月，根據聯盟規定，其他球隊在隔年2月28日前不得接觸；劉東洋表示，當然要尊重規定與富邦球團，如果富邦沒要續約，是可考慮布坎南。

「228條款」曾引發討論，外傳前樂天桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）合約中有放棄優先議約權條款，讓其他球隊能在2月28日前接觸；劉東洋說，合約中但書或許是解套方式，但條款是否修正仍要六球團思考、討論出適合運作方式。

洋投布坎南（David Buchanan）去年效力悍將直到10月，根據聯盟規定，其他球隊在隔年2月28日前不得接觸。（中央社資料照）

富邦悍將隊隨後發表聲明表示：「球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行， 針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南，截至目前為止，悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。」

針對今天雄鷹開訓儀式總教練洪一中的發言，悍將球團表達震驚與不解，「依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。」

台鋼球團也在會後發布聲明指出，關於洪總在開訓儀式的致詞時提到球團新洋將為布坎南ㄧ事，球團在會後向媒體表示，布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場。這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。