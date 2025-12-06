洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘

洪佩瑜以首張專輯《明室》和電影《本日公休》主題曲〈同款〉接連獲得金曲獎、金馬獎雙金殊榮，6日首度唱進北流舉辦「開」演唱會。她一開場身穿馬甲展露性感，當唱到〈Strange〉、〈躲貓貓〉等時，全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，長達12分鐘，是第一位挑戰全黑開唱的歌手，帶給粉絲全新體驗。

洪佩瑜在關燈開唱前，現場響起廣播，溫馨提醒粉絲熄燈後，大家同時也要關掉手機，全場禁止拍攝，更幽默說：「不要亂摸到別人 ，若被摸到也不要生氣。」洪佩瑜希望大家在台下都打開耳朵、靜下心來，好好感受演出，她享受這樣的黑暗時刻，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然剛剛不完全看得到大家，但覺得跟你們都很靠近。」

身為舞者的她，回憶起以前練舞，在持續移動身體的過程中有時候會閉上眼睛，「那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚各處，知道身體會帶著我去體驗一切，讓我很有安全感。」

台上忍不住落淚

隨後她演唱榮獲金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉，獻給同是從事理髮師的媽媽，她則來自高雄，多年來離鄉北上打拚，特地選唱天后江蕙〈落雨聲〉傳遞思鄉之情，氣氛動人，最後忍不住在台上淚崩，稍微調適情緒後，繼續熱唱，引起全場掌聲。洪佩瑜擁有好人緣，星友吳青峰、阿龔、馨儀、理想混蛋等人昨都到場欣賞。