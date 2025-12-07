洪佩瑜唱一半「全場陷一片黑」 12分鐘關燈儀式震撼4000人

歌手洪佩瑜6日在台北流行音樂中心舉辦首場大型專場演唱會《開》，吸引4千名樂迷前來朝聖，不僅挑戰高難度新歌首唱，翻唱天后江蕙、蔡健雅的經典歌曲。而演唱會中最震撼的橋段莫過於她邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，並帶來長達12分鐘的演出。

歌手洪佩瑜6日在台北流行音樂中心舉辦首場大型專場演唱會《開》。（圖／KKLIVE x何樂音樂 提供）

演唱會一開場，洪佩瑜從2層樓高的升降台華麗登台，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，她更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛。她引領8位舞者隨著旋律用歌聲串連起〈你是自由的〉、〈LET IT BLEED〉、〈包括但不限於〉20分鐘的開場大秀，她笑說：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」

演唱會中最震撼的橋段，正是洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片。她在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，讓4000名樂迷體驗從未感受過的觀看方式，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」

演唱會中最震撼的橋段，正是洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片。（圖／KKLIVE x何樂音樂 提供）

洪佩瑜回憶起：「記得以前練舞，持續移動身體的過程有時候會閉上眼睛，那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感，想在今天把這樣的心情分享給大家。」

這無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。〈一哄而散〉時把舞台劇換場橋段搬上演唱會舞台，洪佩瑜當場換裝成漫步四季唱盤裙、緊接拿麥開唱，宛如芭比與舞者歡樂共舞像是進行一場慶典，〈三輩子〉、〈不在一起就不會分開〉呈現音樂劇般的豐富表演層次。

不僅如此，來自高雄的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家，一連帶來〈同款〉、〈落雨聲〉及〈她者〉等歌曲。唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議，我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」

洪佩瑜催淚翻唱江蕙經典歌曲〈落雨聲〉。（圖／KKLIVE x何樂音樂 提供）

在各式創意安可聲中，洪佩瑜再度回到舞台，還化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣。最後以〈無慣例的早晨〉獻給自己、也把這份祝福獻給樂迷，「每天都喜歡自己一點。」劃下首攻北流個唱的完美句點。

