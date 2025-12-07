洪佩瑜唱一半「全場陷一片黑」 12分鐘關燈儀式震撼4000人
歌手洪佩瑜6日在台北流行音樂中心舉辦首場大型專場演唱會《開》，吸引4千名樂迷前來朝聖，不僅挑戰高難度新歌首唱，翻唱天后江蕙、蔡健雅的經典歌曲。而演唱會中最震撼的橋段莫過於她邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，並帶來長達12分鐘的演出。
演唱會一開場，洪佩瑜從2層樓高的升降台華麗登台，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，她更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛。她引領8位舞者隨著旋律用歌聲串連起〈你是自由的〉、〈LET IT BLEED〉、〈包括但不限於〉20分鐘的開場大秀，她笑說：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」
演唱會中最震撼的橋段，正是洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片。她在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，讓4000名樂迷體驗從未感受過的觀看方式，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然現在不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」
洪佩瑜回憶起：「記得以前練舞，持續移動身體的過程有時候會閉上眼睛，那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感，想在今天把這樣的心情分享給大家。」
這無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。〈一哄而散〉時把舞台劇換場橋段搬上演唱會舞台，洪佩瑜當場換裝成漫步四季唱盤裙、緊接拿麥開唱，宛如芭比與舞者歡樂共舞像是進行一場慶典，〈三輩子〉、〈不在一起就不會分開〉呈現音樂劇般的豐富表演層次。
不僅如此，來自高雄的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家，一連帶來〈同款〉、〈落雨聲〉及〈她者〉等歌曲。唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議，我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」
在各式創意安可聲中，洪佩瑜再度回到舞台，還化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣。最後以〈無慣例的早晨〉獻給自己、也把這份祝福獻給樂迷，「每天都喜歡自己一點。」劃下首攻北流個唱的完美句點。
延伸閱讀
IU、朴寶劍牽手領CP獎甜翻！AAA現場對唱名曲粉絲感動
AAA亂象！粉絲搶看紅毯不回座 韓星「太陽底下罰站」超尷尬
JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 96
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 12
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 41
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 71
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 20
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 小時前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 41
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 114
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
朴寶劍要回韓國了！活力滿點打招呼 超帥素顏現身
韓星來台參加AAA頒獎典禮，包括朴寶劍、TWS、IVE、LESSERAFIM等知名藝人週日現身高雄機場，引發逾300名粉絲熱烈送機！朴寶劍素顏亮相，親切揮手致意；RIIZE因晚間在香港有簽售會，直接搭機前往。粉絲們從午後就到場等候心儀偶像，只為與之共度珍貴時刻。有粉絲坦言此行只去了演唱會和機場，其他景點無緣參觀。TVBS新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 524
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 37
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 21