洪佩瑜為新專輯遠赴波蘭 花72小時捕捉美照

洪佩瑜遠赴波蘭拍攝專輯視覺照。（圖／何樂音樂提供）

洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》，全球數位音樂平台上線後深獲樂迷喜愛、更在樂評界、網路締造好口碑。實體專輯消息終於公開，首日預購即空降博客來網路書店的即時榜冠軍。這次洪佩瑜特別為了新專輯視，覺飛往波蘭的城市樂斯拉夫取景拍攝，這些漂亮的照片為限定購買實體專輯者才能擁有收藏，數位網路上都將不會曝光。

回憶波蘭當地拍攝點滴，洪佩瑜形容：「最印象深刻的，應該就是不確定目的地會去哪裡，一路跟著攝影師的腳步拜訪了樂斯拉夫這個城市，以及拍攝的最後看著攝影師倒出超多卷底片、瞬間迸出期待開時光膠囊的心情！」平面視覺由波蘭天才底片攝影師Lukasz Wierzbowski以極速快門與洪佩瑜共舞，團隊們總共耗時了72 小時在城市裡快走，拍出了25捲膠卷，集結成32 頁寫真小冊。

洪珮瑜對這一張張照片非常滿意：「在這個過程裡面有很多的信任發生，選擇的速度很快卻沒有遲疑的發生，有種回到孩子的狀態，直覺全開！照片如實地留下那些流逝很快的時間，卻精準保留下那瞬間的各種情感流露，我真的真的很喜歡這些照片。」

洪佩瑜也將於12月6日首度站上北流，舉辦「開」演唱會，目前進入密集練團籌備階段，她打開自己內心，好好享受這一切過程：「有很多著地的感受。這張專輯因為敞開的過程，有很多時刻是也同時感覺自己仍然是漂浮著的，一直在等待緩緩落下的時間，我想練團就是這樣的一個時機。跟夥伴們實際的練習跟聆聽，是這張專輯不可或缺的過程，而『開』正是包括了這樣的狀態。」

洪佩瑜將首度站上北流。（圖／何樂音樂提供）

