洪佩瑜登北流開唱突關燈 吐露心聲：害怕觀眾的目光

洪佩瑜舉辦首場大型售票專場。（圖／KKLIVE x何樂音樂提供）

洪佩瑜推出新專輯《開 Still Moving》深受歌迷喜愛，今（6日）更站上北流，舉辦首場大型售票專場「開」演唱會，在近2個半小時演出，她一人獨撐霸台，挑戰高難度新歌首唱，翻唱天后江蕙、蔡健雅的經典歌，展現LIVE歌唱實力令人驚豔。演唱會舞台以垂吊白色布幕營造神秘氛圍，她從2層樓高的升降台華麗開場，帶來20分鐘的開場大秀，笑說：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘。」

有別於「開」場重音節拍，氣氛一轉，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片。這無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己與觀眾。舞台劇與舞團的演出，一直以來都是洪佩瑜未放棄、也一直在投入的工作，〈一哄而散〉時把舞台劇換場橋段搬上演唱會舞台，她當場換裝成漫步四季唱盤裙，緊接拿麥開唱，宛如芭比與舞者歡樂共舞像是進行一場慶典。

洪佩瑜不僅唱新歌，也翻唱許多經典歌曲。（圖／KKLIVE x何樂音樂提供）

來自高雄，離鄉北上打拚的洪佩瑜，特別用歌聲獻給最愛的家，將榮獲金馬獎最佳原創歌曲〈同款〉送給同是從事理髮師的媽媽，並以台語歌后江蕙〈落雨聲〉傳遞思鄉之情、〈她者〉唱出她身爲女性得面對的課題。全場敲碗的成名曲〈踮起腳尖愛〉，洪佩瑜換上第三套造型，訴說每當跑馬拉松時這首歌給予最後衝刺的力量，全場聽得陶醉，她也相當觸動：「帶我重新回去遇見那個勇敢的自己。」

唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議！我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」在各式創意安可聲中，洪佩瑜演唱〈這條小魚在乎〉，她笑稱：「櫻花鉤吻鮭回游了！」化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣超逗趣。

