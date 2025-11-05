洪佩瑜登時尚伸展台飆新歌

洪佩瑜登時尚伸展台飆唱新歌。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲、金馬雙金歌者洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》締造全網、樂評好口碑，還登上台北時裝週演出，時尚伸展台live首次飆唱新歌〈包括但不限於〉Threads一片盛讚。

洪佩瑜日前受邀登上今年台北時裝週演出，她以一襲酒紅色造型服走上時尚伸展台，展現live實力首次飆唱新歌〈包括但不限於〉，獲得 Threads網友一片盛讚！

這次洪佩瑜特別為了新專輯視覺飛往波蘭的城市樂斯拉夫取景拍攝，這些漂亮的照片為限定購買實體專輯者才能擁有收藏，數位網路上都將不會曝光。

洪佩瑜將於12月6日首度站上台北流行音樂中心舉辦《開》演唱會，目前進入密集練團籌備階段，她打開自己內心，好好享受這一切過程：「有很多著地的感受。這張專輯因為敞開的過程，有很多時刻是也同時感覺自己仍然是漂浮著的，一直在等待緩緩落下的時間，我想練團就是這樣的一個時機。跟夥伴們實際的練習跟聆聽，是這張專輯不可或缺的過程，而《開》正是包括了這樣的狀態。」