洪佩瑜竟大膽幫美髮師母剪髮 笑喊：佩服媽媽勇氣！

【緯來新聞網】歌手洪佩瑜剛結束在北流舉辦的個人演唱會《開》，近日到主持人巫巴克節目《Live!聲音實驗現場》中分享心情，巧的是，節目中兩人發相彼此都是高雄人，媽媽也同樣是美髮師，洪佩瑜和巫巴克從小髮型就是交由媽媽操刀，洪佩瑜長大後反而是顛倒過來，竟然可以幫媽媽理髮，她笑說：「我很佩服我媽媽的勇氣，怎麼敢讓我幫她剪頭髮！」

洪佩瑜12月初舉辦首場大型售票專場《開》。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

談及演唱會後心情，她透露自己竟然睡不著，洪佩瑜說：「我當天結束後，我其實是睡不著的，看到大家在舞台上記錄我的樣子，好像自己也看了一場自己的演唱會。」而演唱會歌單依據洪佩瑜的身體直覺決定，是她唱過一輪後再決定最後順序，巫巴克聽後驚呼：「妳就是身體力行的人啊！」



巫巴克則分享，自己年初時就在高雄聽過洪佩瑜演出的「大玩樂家4」，他讚洪佩瑜在任何一個舞臺上都能找到相對應的演出方法，點出「在北流時的自在與在衛武營的狀態是很不同的」，對此相當欽佩。

洪佩瑜到主持人巫巴克節目《Live!聲音實驗現場》中分享心情。（圖／巫巴克提供）

洪佩瑜節目中也分享第二張個人專輯《開 Still Moving》中，特別收錄與 徐佳瑩 合作的歌曲〈她者〉，以近似音樂劇的結構，探討性別、權力與自我歸屬。洪佩瑜表示，徐佳瑩清透而純粹的聲音，為歌曲帶來更寬廣的情感空間，讓不同時代與記憶得以共存。



洪佩瑜形容，這張專輯的錄音過程像是一場不斷「撐開」自我的儀式，每一次重錄，都是一次邊界的推移與成長。《開 Still Moving》所指的不只是動作，而是一種狀態——看似靜止，實則持續流動與改變。她透過獨特而無法複製的聲音、呼吸與表演，將所有創作元素凝聚為完整整體，讓歌唱成為聲音的舞蹈，舞蹈化為身體的音樂。

