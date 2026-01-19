洪佩瑜舞蹈課做這件事 自揭與蘇打綠阿龔多年緣分

蘇打綠阿龔邀請洪佩瑜擔任音樂會嘉賓。（圖／緒風提供）

蘇打綠阿龔《月光動物園》音樂會台北站昨（18日）迎來第二晚演出，他親自邀請雙金得主洪佩瑜站台，在台上揭開一段師生緣分，原來阿龔曾是洪佩瑜高中舞蹈課伴奏老師，阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，而洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課偷偷跟唱青峰〈無眠〉的學生，往事一攤開，話匣子完全關不住，現場笑聲連連。

洪佩瑜高中時是蘇打綠阿龔的學生。（圖／緒風提供）

洪佩瑜感謝阿龔的邀請，並在台上逗趣詢問：「那我算是動物系歌手嗎？」阿龔立刻接球回應：「當然呀，你是『魚』呀！」洪佩瑜再順勢問能不能加入《月光動物園》，阿龔則笑著回絕：「妳太會唱了，先不要。」洪佩瑜也分享去年年底經歷一些分離，新歌成了重要的陪伴與安慰，於是把這份心意帶到舞台上，首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉。唱到一半，她走向阿龔的鋼琴椅坐下，兩人背靠背演出，用音樂靜靜安放多年情誼，最後在歌聲落下後相擁道別。

《月光動物園》台北站一連兩晚開賣即完售，網路上一票難求，阿龔在演出中鬆口透露，這趟巡演尚未走到終點，最終的「閉園篇章」將於四月在高雄衛武營登場，並邀請德國音樂家Bernd Ruf 遠道而來共演，兼任指揮與薩克斯風手。從蘇打綠《冬 未了》專輯結下的合作緣分，到曾在柏林舞台並肩演出，如今將在巡演終站再次相聚，讓《月光動物園》繼續陪伴彼此，把思念好好安放。

